У червоній сукні та перлах: ефектна королева Мері з'явилася на урочистій вечері

Королева Мері та король Фредерік X відвідали урочистий захід у Берліні та були зазнімковані у президентському палаці Бельвю.
Королівське подружжя відвідало офіційну вечерю, на якій зібралися глави держав Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, ознаменувавши 25-ту річницю посольств північних країн у Берліні.
Для урочистого виходу королева Мері обрала червону сукню А-силуету з короткими рукавами та поясом на талії. 52-річна королева доповнила образ ефектними сережками з діамантами та перлами, зробила виразний макіяж очей та зібрала волосся у низький пучок. Її Величність мала світлий манікюр, кілька каблучок з перлами та камінням на пальцях, два браслети на зап'ястях і білий клатч, розшитий перлами в руках. Туфлі у Мері також були червоного кольору і на підборах. Король Фредерік X одягнув чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.
В Instagram данської королівської сім'ї поділилися відео із заходу, показавши, в якій атмосфері відбувалася святкова подія.
На день раніше ми показували перший образ королеви Мері з їхньої подорожі до Німеччини.
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