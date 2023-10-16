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У червоній сукні та перлинних прикрасах: королева Маргрете II на прийомі на честь дня народження онука

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У червоній сукні та перлинних прикрасах: королева Маргрете II на прийомі на честь дня народження онука

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

15 жовтня у палаці Крістіансборг відбувся урочистий прийом на честь 18-річчя спадкового принца Крістіана.

Вдень члени данської королівської родини вийшли на балкон палацу Амалієнборг, щоб привітати підданих. А пізніше ввечері в палаці Крістіансборг відбулася урочиста галавечеря на честь іменинника, на яку з'їхалося безліч королівських осіб з усієї Європи.

Данська королівська родина / © Getty Images
Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Панувала на прийомі королева Маргрете II — бабуся принца Крістіана. Вона з'явилася в розкішній червоній сукні в підлогу з пишним подолом, а до неї підібрала перлинну тіару, великі сережки з діамантами та перлами, кольє з брошкою. Також монархиня червоною помадою нафарбувала губи, зробила червоний манікюр та одягла кілька золотих браслетів. У руках Маргрете тримала сумку та тростину.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Відомо, що наступного дня після бенкету, принц Крістіан буде присутній на засіданні Державної ради, де зробить так звану урочисту заяву про те, що бажає дотримуватись конституції. Однак принц не отримає місця у Державній раді, допоки не відбудеться зміна престолу.

Принц Крістіан в центрі зі своїми батьками кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / © Getty Images
Принц Крістіан в центрі зі своїми батьками кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
273
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