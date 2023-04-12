У червоній сукні та перлинній тіарі: королева Максима захопила аутфітом на вечірньому прийомі

Король Нідерландів Віллем-Олександр та його дружина королева Максима влаштували банкет на честь президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит.

Урочистий прийом відбувся вчора увечері у Королівському палаці в Амстердамі. 51-річна королева Максима з'явилася на ньому в червоній вечірній сукні з відкритими плечима від Claes Iversen, підібравши їй до тону клатч Maison Valentino, перлинне кольє, сережки-висячки з перлами та перлинну тіару. У королеви був насичений вечірній макіяж і красиво укладене волосся.

Королева Максима і король Віллем-Олександр із президентським подружжям Франції / Фото: Associated Press

Королева Максима і король Віллем-Олександр із президентським подружжям Франції / Фото: Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр носили однакові пояси, прикрашені орденами. Монарх був у чорному фраку, білій сорочці, жилеті і з білою краваткою-метеликом і взутий у лаковані туфлі.

Перша леді Франції, яка завтра відсвяткує 70-річний ювілей, була одягнена в максісукню кольору індиго, декоровано сріблястими та золотими паєтками на грудях та рукавах. Вона була взута у сині туфлі і в руках тримала синій клатч. Також зробила вечірню зачіску та макіяж та одягла сережки-висячки. Її чоловік Емануель був теж у фраку, білій сорочці з білою краваткою, у нього був синьо-жовтий пояс, що свідчить про те, що він отримав Орден Нідерландського лева, відому нагороду в Нідерландах.

Королева Максима і король Віллем-Олександр із президентським подружжям Франції / Фото: Associated Press

Поїздка Макрона до Амстердама та Гааги є першим державним візитом французького лідера після 22-го президента Франції Жака Ширака і підкреслює тісні зв'язки між Нідерландами та Францією.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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