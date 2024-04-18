У червоній сукні потрапила під дощ: королева Матильда на заході у Генті

Королева Матильда з'явилася на публіці у яскравому аутфіті.
Король Філіп і королева Матильда разом з Великим герцогом Люксембурзьким Анрі та його дружиною великою герцогинею Марією Терезою відвідали Англо-Бельгійську корпорацію в Генті.
Матильда приїхала на цей захід у червоній сукні від Natan Couture, яку доповнила червоними замшевими туфлями-човниками від Gianvito Rossi, підібрала до образу клатч Maison Fabienne Delvigne і одягла пов'язку на голову від цього ж бренду. Королева зробила зачіску, макіяж та одягла великі золоті сережки. А на руках у неї були червоні шкіряні рукавички.
Під час візиту королева Матильда навіть потрапила під дощ, але, на щастя, мала парасольку.
Герцогиня Марія Тереза одягла цього дня зелений костюм та лососевого кольору туфлі-човники на підборах і підібрала сумку під тон основного вбрання. У герцогині у вухах були великі сережки-висячки, легкий макіяж на обличчі і акуратно укладене волосся.
Нагадаємо, днем раніше королева Матильда та герцогиня Марія Тереза з'явилися на прийомі у вечірніх вбраннях та в тіарах.
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