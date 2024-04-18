У червоній сукні потрапила під дощ: королева Матильда на заході у Генті

Король Філіп і королева Матильда разом з Великим герцогом Люксембурзьким Анрі та його дружиною великою герцогинею Марією Терезою відвідали Англо-Бельгійську корпорацію в Генті.

Матильда приїхала на цей захід у червоній сукні від Natan Couture, яку доповнила червоними замшевими туфлями-човниками від Gianvito Rossi, підібрала до образу клатч Maison Fabienne Delvigne і одягла пов'язку на голову від цього ж бренду. Королева зробила зачіску, макіяж та одягла великі золоті сережки. А на руках у неї були червоні шкіряні рукавички.

Під час візиту королева Матильда навіть потрапила під дощ, але, на щастя, мала парасольку.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Герцогиня Марія Тереза одягла цього дня зелений костюм та лососевого кольору туфлі-човники на підборах і підібрала сумку під тон основного вбрання. У герцогині у вухах були великі сережки-висячки, легкий макіяж на обличчі і акуратно укладене волосся.

Королева Матильда та герцогиня Марія Тереза / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днем раніше королева Матильда та герцогиня Марія Тереза з'явилися на прийомі у вечірніх вбраннях та в тіарах.

Королева Матильда, велика герцогиня Люксембурга Марія Тереза, великий герцог Люксембурга Анрі та король Філіп / Фото: Getty Images

Читайте також: