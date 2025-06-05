У червоній сукні та розкішній тіарі: королева Максима сяяла на банкеті в Чехії

Король Віллем-Александр та королева Максима / © Getty Images

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Король Нідерландів Віллем-Александр та його дружина королева Максима перебувають з державним візитом до Чехії на запрошення президента країни Петра Павла.

Король Віллем-Александр і королева Максима / © Getty Images

Увечері, 4 червня, президент влаштував державний бенкет у Празькому Граді на честь нідерландської королівської пари. Під час церемонії президент Павел вручив державну нагороду королю та нагородив королеву орденом Білого лева першого ступеня. Для свого вечірнього виходу 54-річна Максима одягла червону сукню з одним рукавом від Jan Taminiau, прикрашену складною квітковою вишивкою по краях бісером. Вбрання королеви доповнив золотий клатч від Carolina Herrera, яскравий макіяж, прикраси з діамантами та розкішна тіара на голові з рубінами.

Король Віллем-Александр і королева Максима / © Getty Images

Тіара, яку одягла королева, є частиною голландської парюри Mellerio Ruby, яка була замовлена королем Віллемом III 1888 року як подарунок на 30-річчя королеви Еми у французького ювелірного бренду Mellerio dits Meller та розроблена Оскаром Массеном. Повний комплект включає тіару, сережки, намисто, браслет, корсаж і брошку.

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Нещодавно в цій рубіновій тіарі на бенкеті також сяяла старша з трьох дочок пари — принцеса Катаріна-Амалія.

Принцеса Катаріна-Амалія у квітні 2025 року / © Getty Images

Також зазначимо, що раніше на публіці з’являлося і червона сукня Максими. Королева носила це вбрання під час святкування 50-річчя свого чоловіка та державного візиту до Італії 2017 року.

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