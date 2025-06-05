У червоній сукні та розкішній тіарі: королева Максима сяяла на банкеті в Чехії

Король Нідерландів Віллем-Александр та його дружина королева Максима перебувають з державним візитом до Чехії на запрошення президента країни Петра Павла.
Увечері, 4 червня, президент влаштував державний бенкет у Празькому Граді на честь нідерландської королівської пари. Під час церемонії президент Павел вручив державну нагороду королю та нагородив королеву орденом Білого лева першого ступеня. Для свого вечірнього виходу 54-річна Максима одягла червону сукню з одним рукавом від Jan Taminiau, прикрашену складною квітковою вишивкою по краях бісером. Вбрання королеви доповнив золотий клатч від Carolina Herrera, яскравий макіяж, прикраси з діамантами та розкішна тіара на голові з рубінами.
Тіара, яку одягла королева, є частиною голландської парюри Mellerio Ruby, яка була замовлена королем Віллемом III 1888 року як подарунок на 30-річчя королеви Еми у французького ювелірного бренду Mellerio dits Meller та розроблена Оскаром Массеном. Повний комплект включає тіару, сережки, намисто, браслет, корсаж і брошку.