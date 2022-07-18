У червоній сукні та сережках з рубінами: королева Летиція з'явилася на церемонії

Королева Летиція вже повністю одужала і може знову з'являтися на публіці без маски. Сьогодні Її Величність виконувала королівські обов'язки разом із чоловіком.

Летиція та король Філіп VI вручили Національну спортивну нагороду 2019 року та екстраординарну спортивну Національну нагороду 2020 року у палаці Ель-Пардо у Мадриді.

Фотографи зробили кілька знімків монархів на тлі кубків та разом із гостями. А ми роздивляємося образ королеви Летиції. Сьогодні вона має чудовий вигляд в червоній сукні на запах з короткими рукавами і не глибоким V-подібним декольте. Взута королева в червоні шкіряні туфлі.

Її Величність розпустила волосся і зробила укладання, у макіяжі акцентувала увагу на очах, а з прикрас одягла сережки-висячки з рубінами та улюблене позолочену каблучку від Karen Hallam.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI був у синьому костюмі, світлій сорочці та бордовій краватці в принт.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого тижня королева Летиція з чоловіком взяли участь у державній церемонії, присвяченій пам'яті жертв пандемії коронавірусу та вшануванню тих державних службовців, які боролися з цією хворобою. Церемонія відбувалася на Пласа де ла Армерія в Королівському палаці Мадрида. Тоді для виходу королева обрала темно-синю сукню міді від Carolina Herrera з короткими рукавами.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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