У червоній сукні та сережках улюбленого бренду Камілли: принцеса Уельська з сім’єю відвідала різдвяний обід короля

Вчора король Чарльз та королева Камілла влаштували у Букінгемському палаці святковий різдвяний обід для широкого кола королівської родини.

Принц Вільям, принцеса Шарлотта та принцеса Кейт

Принц Вільям, принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Фотографи зазнімкували багатьох, хто під’їжджав до палацу на захід. Серед них був принц Вільям та принцеса Кейт із дітьми. За кермом був принц Вільям, а його дружина, принцеса Кетрін, сиділа на передньому сидінні. Одягнена Кейт була в червону сукню в дрібний білий горох, а її волосся було зібране чорним оксамитовим бантом. Образ свій Кейт доповнила парою висячих білих сережок Van Cleef & Arpels — улюбленого ювелірного бренду королеви Камілли.

Принц Вільям, принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям, принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Кейт та її 10-річна дочка принцеса Шарлотта цього разу з’явилися на заході з ідентичними зачісками, що мало досить милий вигляд. Шарлотта була в бордовій сукні і сиділа на задньому сидінні автомобіля.

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські / © Getty Images

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно родина принца та принцеси Уельських продемонструвала розкішні образи на різдвяному концерті Кейт «Разом на Різдво», що відбувся 5 грудня.

