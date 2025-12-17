- Дата публікації
У червоній сукні та сережках улюбленого бренду Камілли: принцеса Уельська з сім’єю відвідала різдвяний обід короля
Вчора король Чарльз та королева Камілла влаштували у Букінгемському палаці святковий різдвяний обід для широкого кола королівської родини.
Фотографи зазнімкували багатьох, хто під’їжджав до палацу на захід. Серед них був принц Вільям та принцеса Кейт із дітьми. За кермом був принц Вільям, а його дружина, принцеса Кетрін, сиділа на передньому сидінні. Одягнена Кейт була в червону сукню в дрібний білий горох, а її волосся було зібране чорним оксамитовим бантом. Образ свій Кейт доповнила парою висячих білих сережок Van Cleef & Arpels — улюбленого ювелірного бренду королеви Камілли.
Кейт та її 10-річна дочка принцеса Шарлотта цього разу з’явилися на заході з ідентичними зачісками, що мало досить милий вигляд. Шарлотта була в бордовій сукні і сиділа на задньому сидінні автомобіля.
Нагадаємо, нещодавно родина принца та принцеси Уельських продемонструвала розкішні образи на різдвяному концерті Кейт «Разом на Різдво», що відбувся 5 грудня.