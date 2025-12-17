У червоній сукні та сережках улюбленого бренду Камілли: принцеса Уельська з сім’єю відвідала різдвяний обід короля

Принц Вільям, принцеса Шарлотта та принцеса Кейт / © Getty Images

Фотографи зазнімкували багатьох, хто під’їжджав до палацу на захід. Серед них був принц Вільям та принцеса Кейт із дітьми. За кермом був принц Вільям, а його дружина, принцеса Кетрін, сиділа на передньому сидінні. Одягнена Кейт була в червону сукню в дрібний білий горох, а її волосся було зібране чорним оксамитовим бантом. Образ свій Кейт доповнила парою висячих білих сережок Van Cleef & Arpels — улюбленого ювелірного бренду королеви Камілли.

Кейт та її 10-річна дочка принцеса Шарлотта цього разу з’явилися на заході з ідентичними зачісками, що мало досить милий вигляд. Шарлотта була в бордовій сукні і сиділа на задньому сидінні автомобіля.

Нагадаємо, нещодавно родина принца та принцеси Уельських продемонструвала розкішні образи на різдвяному концерті Кейт «Разом на Різдво», що відбувся 5 грудня.