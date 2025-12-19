- Дата публікації
У червоній сукні та шапці Санти: герцогиня Софі прикрашала святкові печива на заході
Герцогиня Единбурзька під час візиту до організації Disability Initiative продемонструвала святковий образ.
У шапці Санти Софі прикрашала печиво у формі Рудольфа під час цього заходу.
Disability Initiative — це благодійна організація, яка надає спеціалізовані послуги та підтримку дорослим людям з обмеженими можливостями, які мають складні фізичні порушення або набуті черепно-мозкові травми.
Софі з’явилася на публіці в темно-червоній сукні в принт від Lexy London і доповнила її вельветовим пальтом від Victoria Beckham глибшого бордового кольору з м’якою, приємною на дотик текстурою. Також Софі тримала в руках коричневу сумку на металевих закріпках, а взута була у високі замшеві чоботи.
Герцогиня мала досить святковий вигляд і доповнила свій образ золотими сережками, яскравим макіяжем, заручальною каблучкою на пальці та світлим манікюром.
