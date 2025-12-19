ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні та шапці Санти: герцогиня Софі прикрашала святкові печива на заході

Герцогиня Единбурзька під час візиту до організації Disability Initiative продемонструвала святковий образ.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софі

Герцогиня Софі / © Getty Images

У шапці Санти Софі прикрашала печиво у формі Рудольфа під час цього заходу.

Disability Initiative — це благодійна організація, яка надає спеціалізовані послуги та підтримку дорослим людям з обмеженими можливостями, які мають складні фізичні порушення або набуті черепно-мозкові травми.

Софі з’явилася на публіці в темно-червоній сукні в принт від Lexy London і доповнила її вельветовим пальтом від Victoria Beckham глибшого бордового кольору з м’якою, приємною на дотик текстурою. Також Софі тримала в руках коричневу сумку на металевих закріпках, а взута була у високі замшеві чоботи.

Герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня мала досить святковий вигляд і доповнила свій образ золотими сережками, яскравим макіяжем, заручальною каблучкою на пальці та світлим манікюром.

Герцогиня Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, як Софі приїжджала на різдвяний обід короля Чарльза і королеви Камілли.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie