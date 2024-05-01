У червоній сукні та шкіряних човниках: Керрі Джонсон приїхала до Букінгемського палацу

Дружина Бориса Джонсона та мати його трьох дітей відвідала прийом у Букінгемському палаці, організований королевою Каміллою.

Керрі Джонсон була однією серед запрошених на прийом гостей, під час якого Її Величність королева Камілла висловила вдячність усім, хто підтримує жертв сексуального насильства.

Дружина Бориса Джонсона була в червоній сукні довжини міді, взута в шкіряні туфлі-човники на підборах, також вона розпустила біляве волосся, зробила легкий макіяж на обличчі, одягла браслет і кілька каблучок на пальці.

Керрі Джонсон, Зара Макдермотт і Карен Макдермотт / Фото: Associated Press

Керрі разом із Зарою МакДермотт і Сері Блер були серед тих, хто був запрошений відзначити перезапуск проєкту Wash Bags, ініційований Каміллою ще 2013 року після того, як вона почула історії людей, які пережили зґвалтування та сексуальне насильство, під час своїх візитів до центрів допомоги жертвам сексуального насильства.

Керрі Джонсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Керрі Джонсон зараз рідко з'являється на публіці, тому що рік тому народила третю дитину і повністю зосереджена на сім'ї та материнстві.

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