У червоній сукні та шубі: королева Маргрете II, яка зреклася трону, на новорічному прийомі у палаці

Королева Данії Маргрете II відвідала 1 січня прийом у палаці Амалієнборг, де зібралася вся її родина.

Дорогою на банкет королева Маргрете II, яка в новорічну ніч зреклася престолу на користь свого старшого сина кронпринца Фредеріка, прибула в червоній довгій сукні зі шлейфом і сірою шубі зверху. Монархиня була в діамантовій тіарі, прикрашеній перлинним камінням і в перлинних сережках-вісячках, а також із перлинним кольє на шиї та з орденами на шиї.

Королева зібрала сиве волосся в зачіску, нанесла на губи червону помаду і взула чорні лаковані туфлі на невисоких підборах. В руках у неї була тростина.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

На цьому самому бенкеті були присутні її найближчі родичі – старший син і майбутній король Фредерік та його дружина кронпринцеса Мері, а також молодший син принц Йоагім з дружиною принцесою Марі.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

У своїй промові в новорічну ніч королева зреклася престолу, пробувши на ньому 52 роки і пояснила, навіщо зробила це зараз. Багато хто думав, що сидіти на троні Маргрете II буде до кінця свого життя.

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