У червоній сукні та тіарі з рубінами: королева Максима на банкеті в палаці

Нідерландська королівська родина організувала банкет на честь президента Португалії, який прибув із дводенним візитом до Амстердама.

Король Віллем-Олександр і королева Максима вдень вітали президента Португалії Марсело Ребело де Соуза на офіційній церемонії привітання на площі Дам перед Королівським палацом в Амстердамі.

А ввечері на його честь було організовано банкет у королівському палаці.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королева Максима з'явилася на банкеті в червоній сукні Jantaminiau з відкритими плечима, золотим декором і пишною спідницею. На голові її Величності була тіара з рубінами, сережки з цими самими каменями були у вухах і діамантове кольє на шиї. Також Максима наділа декілька браслетів і зробила червоний манікюр, волосся зібрала в низький пучок і зробила виразний макіяж.

Королева Максима, король Віллем-Олександр, принцеса Катаріна-Амалія та президент Португалії / Фото: Getty Images

Її чоловік король Віллем-Олександр був у чорному фраку, білій сорочці, жителі та краватці-метелику, взутий у чорні лаковані туфлі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На банкеті також була присутня спадкоємиця нідерландського трону – принцеса Катаріна-Амалія. Це її другий державний банкет.

Король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

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