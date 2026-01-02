ТСН у соціальних мережах

У червоній сукні і туфлях на підборах: 85-річна королева Маргрете II відвідала новорічний бенкет

Колишня королева Данії Маргрете II приєдналася до своєї родини та відвідала новорічний бенкет.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Getty Images

Урочистий захід організували її син, король Фредерік X, і невістка королева Мері для уряду, представників офіційної Данії та двору в палаці Крістіана VII в Амалієнборгу.

85-річна королева традиційно обрала червону максісукню з пишною спідницею, підібрала до образу світло-бежеві туфлі на невисоких стійких підборах і зверху одягла коричневу шубу. Маргрете II також мала золоту квіткову тіару та сережки з цього ж гарнітура. Також у неї був фірмовий червоний манікюр і каблучка з каменем на пальці.

Королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Маргрете II / © Getty Images

Нагадаємо, невістка Маргрете II — королева Мері — з’явилася на бенкеті в мереживному топі від Lasse Spangenberg і сукні з пишним подолом від Jesper Høvring, а також у тіарі-бандо з діамантами.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

А друга невістка королеви — принцеса Марі — обрала для цього заходу сукню Rikke Gudnitz темно-синього кольору з контрастним коміром і туфлі-човники до тону.

