- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоній сукні і туфлях на підборах: 85-річна королева Маргрете II відвідала новорічний бенкет
Колишня королева Данії Маргрете II приєдналася до своєї родини та відвідала новорічний бенкет.
Урочистий захід організували її син, король Фредерік X, і невістка королева Мері для уряду, представників офіційної Данії та двору в палаці Крістіана VII в Амалієнборгу.
85-річна королева традиційно обрала червону максісукню з пишною спідницею, підібрала до образу світло-бежеві туфлі на невисоких стійких підборах і зверху одягла коричневу шубу. Маргрете II також мала золоту квіткову тіару та сережки з цього ж гарнітура. Також у неї був фірмовий червоний манікюр і каблучка з каменем на пальці.
Нагадаємо, невістка Маргрете II — королева Мері — з’явилася на бенкеті в мереживному топі від Lasse Spangenberg і сукні з пишним подолом від Jesper Høvring, а також у тіарі-бандо з діамантами.
А друга невістка королеви — принцеса Марі — обрала для цього заходу сукню Rikke Gudnitz темно-синього кольору з контрастним коміром і туфлі-човники до тону.