У червоній сукні та в бежевому тренчі: королева Летиція приїхала до Мілана

Королева Летиція відвідала Мілан, щоб взяти участь у заході, організованому Інститутом молекулярної онкології FIRC, який зміцнює співпрацю між Іспанською асоціацією боротьби з раком (AECC) та італійською AIRC.
Для нової появи на публіці королева обрала червону сукню довжиною міді від Salvatore Ferragamo з колекції весна-літо 2019 з гумкою на талії, яку вже носила раніше, поверх якої накинула бежевий тренч.
Вона доповнила аутфіт бежевими туфлями-човниками на підборах Magrit, а в руках несла сумку з квітковим принтом від Furla. Летиція розпустила волосся, зробила макіяж у своїх улюблених відтінках та доповнила образ сережками-кабошонами з рубінами від Aldao1911. Вона мала дуже елегантний та яскравий вигляд і сяяла перед камерами.
Нагадаємо, днями королева Летиція відвідала відкриття нового сезону 2024/25 у Королівському театрі в Мадриді, де з'явилася у чорній сукні H&M з пікантним декольте та викликала фурор.
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