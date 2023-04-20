У червоній сукні та в рубінових сережках: королева Максима з чоловіком на урочистому концерті

51-річна королева Максима прибула на захід у вечірній червоній сукні з квітковим принтом із шифонової тканини від Rebecca de Ravenel. Вбрання мало багатошаровий поділ і прозорі об'ємні рукави, талію королева підкреслила чорним широким плетеним поясом з пензликами. На плечі у дружини монарха висіла чорна хустка, а в руках вона тримала мініатюрний клатч Gianvito Rossi. Взута королева була в чорні босоніжки на платформі та підборах. Волосся у Максими було розпущене та укладене гарними хвилями, у вухах були квіткові сережки з рубінами, а на обличчі насичений вечірній макіяж.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та краватку в строкатий принт.

На концерті також були присутні доньки королівського подружжя – принцеса Аріана та спадкоємиця королівського престолу принцеса Катаріна-Амалія. Старша одягла темно-синю сукню з вирізом у формі серця на грудях від LK Bennett, а в руках тримала сріблясту сумку від Asos і взута була у босоніжки відтінку металік від Aquazzura.

А її молодша сестра Аріана була в чорному штанному костюмі від Sandro Paris під який підібрала шовковий білий топ, в руках тримала білий плетений клатч Marina Raphael і взула чорні босоніжки на шпильках.

Принцеси Аріана та її старша сестра Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Максима приїжджала з візитом до Італії. Де відвідувала громадський парк Biblioteca degli alberi у Мілані.

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