У червоній сукні та в улюбленій тіарі: принцеса Уельська на дипломатичному прийомі

Учора у Букінгемському палаці відбувся щорічний дипломатичний прийом. На нього завітали старші члени королівської родини.

Прийом було організовано для 500 членів дипломатичного корпусу, гостей вітали у парадних залах Букінгемського палацу. У центрі уваги були, звичайно, король Чарльз і королева Камілла, а також принц і принцеса Уельські.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

40-річна принцеса Кейт була в червоній сукні, розшиті бісером і паєтками від Jenny Packham, на голові у неї красувалася одна з улюблених тіар "Квітка лотоса", а у вухах були сережки зі скриньки королеви Єлизавети II.

Через плече Кетрін була одягнена синя стрічка, а на грудях красувався орден Королівської родини, а також брошка в стилі ардеко з діамантами.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Вечірній макіяж та нова зачіска чудово гармоніювали з образом принцеси Уельської загалом.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нещодавно принц і принцеса Уельські повернулися з Бостона, де відвідували церемонію вручення премії Earthshot Prize 2022, засновану два роки тому принцом Вільямом.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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