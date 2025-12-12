ТСН у соціальних мережах

У червоній сукні та весільній тіарі свекрухи: королева Максима викликала фурор на бенкеті

У Нідерландах відбувся державний бенкет на честь візиту президентського подружжя Фінляндії.

Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Президент Фінляндії Олександр Стубб та перша леді Сюзанна Іннес-Стубб прибули до Нідерландів із дводенним державним візитом, учора їх зустрічали король Віллем-Олександр та королева Максима.

Королева мала приголомшливий вигляд в червоній сукні з об’ємними рукавами і відкритими плечима, створеній данським дизайнером Клаєсом Іверсеном. Вперше Максима одягла цю сукню на галавечерю з президентом Макроном та його дружиною у квітні 2023 року під час їхнього державного візиту до Нідерландів.

Принцеса Амалія, перша леді Сюзанна Іннес-Стубб, президент Олександр Стубб, король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Принцеса Амалія, перша леді Сюзанна Іннес-Стубб, президент Олександр Стубб, король Віллем-Олександр і королева Максима / © Getty Images

Її Величність доповнила образ темно-синьою стрічкою Ордену Білої Троянди Фінляндії та Вюртембергською тіарою з колекції Дому Оранських. Вона відрізняється оригінальним квітковим візерунком і прикрашена діамантами та перлами. Вважається, що вона була подарунком короля Вільгельма I Вюртембергського дочки Софі з нагоди її весілля з королем Нідерландів Вільгельмом III 1839 року.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Довгі роки ця тіара була улюбленою у її свекрухи, колишньої королеви Беатрікс, матері Віллема-Олександра, яка обрала її для свого весілля з принцом Клаусом 1966 року.

Весілля нідерландської кронпринцеси Беатрікс і її нареченого принца Клауса в Амстердамі, 10 березня 1966 року / © Getty Images

Весілля нідерландської кронпринцеси Беатрікс і її нареченого принца Клауса в Амстердамі, 10 березня 1966 року / © Getty Images

Королева Максима також одягла цього вечора перлинне намисто, сережки з перлів та перлинну брошку. Вона мала чудовий вигляд, проте на церемонії привітання вчора вдень образ королеви був також розкішним.

