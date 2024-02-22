Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоній сукні та з бездоганним укладанням: королева Камілла на прийомі у своїй резиденції

У червоній сукні та з бездоганним укладанням: королева Камілла на прийомі у своїй резиденції

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла провела ще один захід у Кларенс-гаусі.

Її Величність зустрілася з членами та бенефіціарами фонду під час заходу Фонду полковника у Кларенс-гаусі 21 лютого 2024 року у Лондоні.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева цього дня була в червоній сукні від своєї улюбленої дизайнерки Fiona Clare і взута у високі чоботи. На грудях у Її Величності була пришпилена брошка, на шиї була мініатюрна підвіска "Аполлон" із жовтого золота з блакитним топазом та діамантами від Kiki McDonough, а також улюблений браслет Van Cleef & Arpels на зап'ясті. Також у її вухах сяяли перлинні сережки.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Камілла зробила гарне укладання, насичений макіяж очей зі стрілками на повіках і підкреслила губи блиском.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева продовжує активно працювати і виконувати всі свої обов'язки, поки її чоловік король Чарльз III проходить курс лікування від раку і скоротив публічні виходи. Вчора, щоправда, монарх повернувся до Лондона, де у Букінгемському палаці провів зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Ріші Сунак та король Чарльз III / © Associated Press
Ріші Сунак та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте також:

Стосунки, проти яких були всі! Історія кохання короля Чарльза

Стосунки, проти яких були всі! Історія кохання короля Чарльза

Повʼязані теми:

Наступна публікація