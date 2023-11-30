У червоній сукні та з браслетом, як у Камілли: королева Максима сходила до бібліотеки

Днями королева Максима була присутня на святкуванні 15-річчя фонду "Все починається з мови" у бібліотеці Роттердама.

Цього дня Її Величність носила двобортне вовняне пальто світло-коричневого кольору Max Mara під яким у неї була червона сукня Natan Couture прямого силуету, з оборкою на талії і вирізом "човник". Взута королева була у свої улюблені червоні замшеві туфлі з прозорими вставками Natan Couture на підборах і одягла головний убір до тону сукні.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королівський образ також доповнювала перлинна брошка на грудях, кілька золотих браслетів, а також браслет "котяче око", який носять для того, щоб уникнути негативної енергії від оточуючих. Нещодавно у схожому з'явилася на публіці королева Камілла.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима зробила легкий макіяж, одягла квіткові сережки з камінням та зробила манікюр у насичено-червоному кольорі – її улюбленому.

Нагадаємо, днями королева Максима у вечірній сукні та з клатчем Dior сяяла на виставці в Парижі.

Іріс ван Герпен, королева Нідерландів Максима та Бріджит Макрон / Фото: Getty Images

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