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У червоній сукні та з брошкою-балериною: королева Камілла прикрасила обкладинку глянцю

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У червоній сукні та з брошкою-балериною: королева Камілла прикрасила обкладинку глянцю

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камілла прикрасила обкладинку журналу Good Housekeeping Magazine на честь його столітнього ювілею.

Одразу кілька королівських осіб, зокрема Камілла, принцеса Уельська, королівська принцеса Анна, графиня Вессекська Софі, герцогиня Глостерська та принцеса Олександра зробили свій внесок у грудневий номер глянцю.

На обкладинці зображена 75-річна королева Камілла. Вона одягнена в червону сукню від свого улюбленого дизайнера Fiona Clare, в якій днями спускалася до дітей у Кларенс-хаусі, яких запросила разом прикрасити ялинку.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

На грудях у Камілли пришпилена брошка у вигляді балерини від улюбленого французького бренду Van Cleef & Arpels. У королеви також її фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі.

Знімком поділилися в офіційному королівському акаунті в Instagram.

У статті, яка вийшла у глянці, королева-консорт обговорює роботу благодійної організації боротьби з домашнім насильством @SafeLives_, щоб привернути увагу до їхньої важливої роботи. Протягом багатьох років Її Величність приділяла особливу увагу роботі благодійних організацій боротьби з домашнім насильством та роботі, яку вони проводять для підтримки постраждалих як у Великій Британії, так і за кордоном, з метою зруйнувати табу навколо цієї теми.

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Дата публікації
Перегляди
868
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