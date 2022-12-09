У червоній сукні та з брошкою-балериною: королева Камілла прикрасила обкладинку глянцю

Одразу кілька королівських осіб, зокрема Камілла, принцеса Уельська, королівська принцеса Анна, графиня Вессекська Софі, герцогиня Глостерська та принцеса Олександра зробили свій внесок у грудневий номер глянцю.

На обкладинці зображена 75-річна королева Камілла. Вона одягнена в червону сукню від свого улюбленого дизайнера Fiona Clare, в якій днями спускалася до дітей у Кларенс-хаусі, яких запросила разом прикрасити ялинку.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На грудях у Камілли пришпилена брошка у вигляді балерини від улюбленого французького бренду Van Cleef & Arpels. У королеви також її фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі.

Знімком поділилися в офіційному королівському акаунті в Instagram.

У статті, яка вийшла у глянці, королева-консорт обговорює роботу благодійної організації боротьби з домашнім насильством @SafeLives_, щоб привернути увагу до їхньої важливої роботи. Протягом багатьох років Її Величність приділяла особливу увагу роботі благодійних організацій боротьби з домашнім насильством та роботі, яку вони проводять для підтримки постраждалих як у Великій Британії, так і за кордоном, з метою зруйнувати табу навколо цієї теми.

Читайте також: