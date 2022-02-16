У червоній сукні та з чорними стрілками: прессекретарка Байдена зустрілася з журналістами

У червоній сукні та з чорними стрілками: прессекретарка Байдена зустрілася з журналістами

Джен Псакі з'явилася на брифінгу у трикотажному вбранні та на шпильках.

Учора, 15 лютого, прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на черговому пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні. Там рудоволоса красуня з'явилася у червоній трикотажній сукні з принтом і в чорних туфлях на шпильках.

Джен Псакі / Associated Press

Джен Псакі / Associated Press

Джен зробила акуратне укладання та насичений макіяж з широкими чорними стрілками, мідними тінями та коричневою помадою.

Джен Псакі / Associated Press

Раніше на зустрічі з журналістами Псакі постала у темно-бірюзовій сукні з V-подібним вирізом. На великому пальці вона мала блакитний пластир із зображенням веселки. Мабуть, Джен поранилася.

Джен Псакі / Associated Press

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