У червоній сукні та з чорними стрілками: прессекретарка Байдена зустрілася з журналістами

Джен Псакі з'явилася на брифінгу у трикотажному вбранні та на шпильках.
Учора, 15 лютого, прессекретарка Білого дому Джен Псакі виступила на черговому пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні. Там рудоволоса красуня з'явилася у червоній трикотажній сукні з принтом і в чорних туфлях на шпильках.
Джен зробила акуратне укладання та насичений макіяж з широкими чорними стрілками, мідними тінями та коричневою помадою.
Раніше на зустрічі з журналістами Псакі постала у темно-бірюзовій сукні з V-подібним вирізом. На великому пальці вона мала блакитний пластир із зображенням веселки. Мабуть, Джен поранилася.
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