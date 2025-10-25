- Дата публікації
У червоній сукні та з красивим укладанням: Серена Вільямс приїхала отримати нагороду з рук іспанської принцеси
44-річна американська тенісистка здобула визнання за свою неперевершену спортивну кар’єру. Їй вручили премію «Принцеси Астурійської».
Серена стала володаркою однієї з премії «Принцеси Астурійської» цього року — нагороди, яку вручає спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор. Премія вручається у різних галузях, включаючи культуру, технології, науку та громадські ініціативи.
Цього року Вільямс була удостоєна нагороди у спортивній категорії, зустрівшись із королем Філіпом VI, королевою Летицією та їхнім дочками, принцесою Леонор та інфантою Софією в театрі Кампоамор.
Серена приїхала на церемонію в червоній максісукні на одне плече, зі складанням на грудях і талії і доповнила лук червоними лакованими туфлями на підборах. Вона розпустила біляве волосся, зробивши укладання легкими хвилями, доповнивши лук золотим годинником, кількома браслетами, червоним манікюром і макіяжем.
