У червоній сукні та з макіяжем: королева Єлизавета II дала чергову аудієнцію

У червоній сукні та з макіяжем: королева Єлизавета II дала чергову аудієнцію

Незважаючи на те, що королеві Єлизаветі II лікарі веліли більше відпочивати, їй дозволили виконувати легкі робочі обов'язки.

Вчора, 7 грудня, Її Величність провела віртуальну аудієнцію з Абдулкадіром Ахмед-Хейр Абді послом Сомалі. Єлизавета II з'явилася на екрані монітора відеозв'язком зі своєї резиденції Віндзорського замку.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Монархиня мала гарний вигляд і була одягнена у червону сукню і з діамантовою брошкою у вигляді банта на грудях. Її образ традиційно доповнювала перлова цього разу двунитка та перлинні сережки. Єлизаветі II зробили укладання, а губи вона нафарбувала червоною помадою.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Вже за тиждень королева вирушить на різдвяні канікули до Сандрінгема. Поки невідомо на вертольоті чи поїздом, але ми знаємо, що відпочинок Єлизавети II триватиме до 6 лютого, дати, коли вона святкуватиме своє 70-річне перебування на троні.

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