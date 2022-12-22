У червоній сукні та з маленькою дочкою на руках: архівне різдвяне фото королеви Сільвії

На цьому знімку з архіву ображена королева Швеції Сільвія та її чоловік король Карл Густав із маленькою спадковою принцесою Вікторією.

Фото було зроблено на тлі скромної святкової ялинки, прикрашеної іграшками. Сільвія в червоній сукні і з низьким пучком на голові тримає Вікторію на руках.

Принцеса одягнена в білу сукню і стоїть босоніж. А її батько король щось їй у цей момент говорить і торкається дочки рукою, а вона у відповідь усміхається.

Королева Сільвія, король Карг Густав та їхня дочка Вікторія / Фото: Getty Images

А на цьому знімку знято королеву Сільвію з уже дорослою дочкою Вікторією. Як бачите, з роками любов королеви до червоних суконь не минула.

Кронпринцеса Вікторія та королева Сільвія / Фото: Associated Press

Цього року шведська королівська родина ще не показувала своєї різдвяної листівки. Але в нашій галереї ви можете подивитися на листівки інших монархів.

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