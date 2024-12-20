У червоній сукні та з метеликом на грудях: королева Мері в яскравому образі постала на новому фото

Її Величність королева постала в кадрі в красивій червоній сукні з невеликим вирізом на грудях і, до якої прикріпила маленьку червону брошку-метелика. У Мері було красиво укладене волосся хвилями на один бік, а на обличчі макіяж, що підкреслює її природну красу.

Її Величність Королева оглядається на минулий рік у Фонді Мері.

Кожен рік особливий. Вони містять власні враження, події та спогади. Але 2024 особливо залишить яскравий слід в моїй пам'яті.

Цього року Фонд Мері змінив свою назву на Фонд королеви Мері. Але наша робота триває без змін, і ми, як і раніше, боремося за ту саму мету, працюючи в трьох напрямках: цькування та добробут, самотність та насильство в сім'ї. У Фонді Мері ми завжди прагнемо отримання нових знань, ефективних зусиль і нових способів змінити життя людей за межами спільноти.

Я хотіла б висловити величезну подяку всім, хто працює з нами, щоб більше людей мали місце у суспільстві та відчували себе його частиною. Саме в партнерстві та співробітництві ми використовуємо одне одного якнайкраще і можемо принести найбільшу користь усім тим, хто цього заслуговує. Бажаю вам веселого Різдва та повного сподівань Нового року!", — підписала фото королева.

Королева Мері / Фото: Данська королівська родина/Instagram

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як данська королівська родина прикрасила ялинку у Королівському палаці.

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