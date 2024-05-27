У червоній сукні та з новою зачіскою: княгиня Шарлін в ефектному луку на світському заході

Її Високість разом із чоловіком князем Альбером II була присутня на галавечері Гран-прі Монако Формули-1 26 травня 2024 року в Монако.

Княгиня приїхала на урочистий захід у червоній максісукні зі сріблястим оздобленням на верхній частині декольте та вирізами на плечах. Вона зробила насичений вечірній макіяж з блискучими світлими тінями на повіках та яскравими губами, уклала волосся в нову зачіску і доповнила образ великими сережками з діамантами, браслетом на зап'ясті, маленьким металевим клатчем та світлим манікюром. В руках Шарлін був букет квітів.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II також мав чудовий вигляд у чорному костюмі, білосніжній сорочці та у червоній краватці-метелику. Він також був взутий у замшеві туфлі з лакованими вставками. Перед камерами фотографів Альбер обіймав свою дружину, а ось Шарлін була трохи сумною.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Днем раніше монакський палац поділився фото Шарлін із двома її дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою. Кадр опублікували на честь Дня матері, який цього дня святкували у Монако.

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