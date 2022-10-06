У червоній сукні та з обідком на голові: королева Матильда експериментує з образами

Вчора, 5 жовтня, король Філіп та його дружина королева Матильда були зазнімковані біля Державної канцелярії в Майнці. Бельгійське королівське подружжя відвідає Рейнланд-Пфальц 5 та 6 жовтня 2022 року.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Associated Press

Учора під час появи на публіці 49-річна королева продемонструвала черговий яскравий образ.

На ній була червона сукня з квітковим малюнком і такого ж кольору обідок на голові. Біле коротке пальто Матильда накинула зверху, а взута була в нюдові туфлі-човники на підборах, у тон яким підібрала маленьку сумку.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Associated Press

Матильда, як завжди, віддала перевагу макіяжу без макіяжу, одягла сережки з перлами у вуха, золотий браслет і годинник, а на пальці в неї виблискувала одна з її заручальних каблучок, подарованих Філіпом.

Королева Матильда / Фото: Associated Press

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Associated Press

Король вибрав сірий класичний костюм, білу сорочку і одягнув бежеву краватку в синьо-білу смужку.

Днем раніше королева демонструвала дуже яскравий лук у синьому кольорі, який одягла не зовсім за погодою. Потрібно віддати належне королеві, вона сміливо експериментує з образами.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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