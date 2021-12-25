У червоній сукні та з особливою брошкою: королева Єлизавета II привітала британців з Різдвом

У червоній сукні та з особливою брошкою: королева Єлизавета II привітала британців з Різдвом

Під час різдвяного відеозвернення 95-річна королева віддала шану своєму покійному чоловікові - принцу Філіпу.

Сьогодні, 25 грудня, королева Єлизавета ІІ традиційно привітала всіх британців із Різдвом. Щорічне відеозвернення вона записала із Віндзорського замку.

Це перше Різдво за понад 70 років, яке Її Величність зустріла без свого чоловіка принца Філіпа, який пішов із життя 9 квітня цього року.

Під час свого відеозвернення Єлизавета II віддала шану своєму чоловікові. Вона також поділилася переживаннями після його смерті.

"Різдво може бути важким для тих, хто втратив близьких. Цього року я особливо розумію, чому. Проте впродовж кількох місяців з моменту смерті мого коханого Філіпа мене втішали теплі повідомлення з усіх куточків країни та з різних частин світу, в яких висловлювалася вдячність за те, що він зробив", — сказала королева.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Монархиня додала, що як би вона та її сім'я не сумували за принцом Філіпом, він би хотів, щоб вони насолоджувалися цим світлим святом Різдва Христового.

У своїй промові Її Величність говорила також про премію герцога Единбурзького, про майбутні Ігри Співдружності, про кліматичний саміт у Глазго, який минув, і про свій платиновий ювілей, який, вона сподівається, покаже всім можливість насолоджуватися "почуттям згуртованості" і дивитися з упевненістю в майбутнє.

Під час відеозвернення королева була одягнена у червону сукню від Angela Kelly. Свій образ вона доповнила намистом із перлів з трьох ниток і перлинними сережками. До сукні Її Величність прикріпила особливу сапфірово-діамантову брошку у вигляді хризантеми. Цю брошку королева вперше одягла для фотосесії на честь заручин із принцом Філіпом у 1947 році. Її вона також надягала на святкування річниці діамантового весілля у 2007 році.

Її Величність мала акуратне укладання і макіяж з акцентом на червоній помаді.

Єлизавета II сиділа за столом на тлі ялинки та гарно прикрашеного каміна. На столі стояла її світлина із покійним чоловіком. Знімок був зроблений у заміському будинку Broadlands у 2007 році під час святкування річниці їхнього весілля (60 років). На цій фотографії на королеві така сама брошка у вигляді хризантеми.

Нагадаємо, батько королеви Єлизавети король Георг VI розпочав традицію різдвяних звернень у 1932 році на радіо. Своє перше різдвяне звернення Єлизавета II промовила по радіо у 1952 році у віці 26 років, лише через кілька місяців після смерті батька та до її коронації у 1953 році. А на телебаченні перша промова королеви з'явилася у 1957 році.

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