У червоній сукні та з жуком на поясі: Джилл Байден в ефектному луці відвідала школу

У червоній сукні та з жуком на поясі: Джилл Байден в ефектному луці відвідала школу

Перша леді США продемонструвала новий гарний аутфіт.

Джилл Байден учора, 8 листопада, відвідала педіатричну клініку вакцинації COVID-19 у початковій школі Франкліна Шермана у Макліні, штат Вірджинія. Візит відбувся в межах загальнонаціональної кампанії, яка закликає батьків та опікунів вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років.

Джилл Байден / Associated Press

Там перша леді з'явилася у гарному образі. На ній була червона довга сукня з пікантним декольте та коміром. Талію дружина президента підкреслила чорним поясом із металевою бляхою у вигляді жука.

Джилл Байден / Associated Press

Волосся вона уклала в локони, зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, вуха прикрасила лаконічними сережками, а на обличчя одягла чорну маску.

Джилл Байден / Associated Press

На шиї у Джилл було багато підвісок, одна з них – її улюблена з написом Mama.

Джилл Байден / Associated Press

Нагадаємо, Джилл повернулася вчора до Вашингтона з вікенду в Рехобот-Біч. Одягнена вона була у пальто пурпурового кольору, під яким на ній було чорне вбрання. Лук вона доповнила чорними замшевими чоботями на невеликих підборах і чорною маскою.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

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