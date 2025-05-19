У червоній сукні та жакеті: герцогиня Софі з чоловіком принцом Едвардом на Віндзорському кінному шоу

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Getty Images

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Разом із Софі та Едвардом на заході був присутній король Чарльз. Нещодавно під час садової вечірки у Букінгемському палаці він публічно розповів про стан свого здоров’я, заявивши, що налаштований оптимістично.

На кінному шоу король мав розслаблений і веселий вигляд, він був у сірому картатому костюмі, білій сорочці та смугастій синьо-зеленій краватці, а також у сонцезахисних окулярах. Його молодший брат принц Едвард також одягнувся в картатий костюм і сині штани.

Король Чарльз і принц Едвард / © Getty Images

Герцогиня Софі з’явилася на заході у сукні Ghost London яскраво-червоного кольору в дрібний принт, а зверху одягла твідовий жакет кольору екрю Isabel Marant. Аутфіт герцогиня Единбурзька доповнила еспадрильями від Toms. Волосся її було зібране в низький хвіст, у вухах були квіткові сережки, а на нігтях світлий манікюр.

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Принц Едвард і герцогиня Софі / © Getty Images

Королівське кінне шоу у Віндзорі засноване 1943 року, було фаворитом покійної королеви Єлизавети II. Вона відвідала цей захід востаннє 2022 року, всього за кілька місяців до своєї смерті, і регулярно відвідувала його від моменту його заснування.