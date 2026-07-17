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У червоній сукні та жакеті: принцеса Анна відвідала виставку в Таїланді
Королівська принцеса Анна перебуває разом зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоуренсом з візитом у Республіці Корея та Таїланді.
На новому заході принцеса Анна була зазнімкована з принцесою Махою Чакрі Сіріндгорн перед виставкою робіт жінок у галузі STEM та церемонією нагородження в Університеті Чулалонгкорн у Бангкоку.
Для цього виходу у світ королівська принцеса обрала темно-червону сукню у складку на подолі, доповнену білими ґудзиками та поясом на талії. Зверху Анна одягла короткий темний жакет і підібрала до образу шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах та сині рукавички. Незмінним у її образі були прикраси – перлинні сережки-висячки, дві нитки перлів на шиї та брошка, а також лаконічна зачіска та макіяж.
Раніше, нагадаємо, ми показували й інші образи принцеси Анни, де вона з'являлася на публіці під час цієї поїздки.