У червоній сукні та жакеті: принцеса Анна відвідала виставку в Таїланді

Принцеса Анна / © Getty Images

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На новому заході принцеса Анна була зазнімкована з принцесою Махою Чакрі Сіріндгорн перед виставкою робіт жінок у галузі STEM та церемонією нагородження в Університеті Чулалонгкорн у Бангкоку.

Для цього виходу у світ королівська принцеса обрала темно-червону сукню у складку на подолі, доповнену білими ґудзиками та поясом на талії. Зверху Анна одягла короткий темний жакет і підібрала до образу шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах та сині рукавички. Незмінним у її образі були прикраси – перлинні сережки-висячки, дві нитки перлів на шиї та брошка, а також лаконічна зачіска та макіяж.

Принцеса Маха Чакрі Сіріндхорн та принцеса Анна / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували й інші образи принцеси Анни, де вона з'являлася на публіці під час цієї поїздки.

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Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

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