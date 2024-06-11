У червоній сукні та замшевих човниках: королева Максима сяяла на заході в Америці

Вчора королівське подружжя прибуло до аеропорту Атланти, де Максима з'явилася в пудровому штанному костюмі-трійці від Claes Iversen, який складався з топу, жакету і широких штанів зі стрілками та у світлих туфлях-човниках на підборах.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Прибувши до Атланти король Віллем-Олександр та королева Максима зустрілися з губернатором Браяном Кемпа та першою леді Джорджії Марті Кемп у Капітолії штату Джорджия.

Максима з'явилася на зустрічі в сукні з шовкового крепу середньої довжини від Maison Natan, до якої підібрала черевики з червоної замші з прозорими вставками і на підборах теж від Maison Natan, а в руках тримала маленький червоний клатч і рукавички. У волоссі у королеви був червоний головний убір з пір'ям, вона зробила зачіску та насичений макіяж очей, а також одягла сережки з діамантами та брошкою.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Король одягнув темно-синій класичний костюм, який доповнив білою сорочкою та блакитною краваткою. У блакитному костюмі монарх був і в аеропорту.

Читайте також: