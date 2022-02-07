У червоній сукні та золотих прикрасах: ефектний вихід першої леді США

Виступ був досить драматичним.

Сьогодні, 7 лютого, Джілл Байден виступила на Національному законодавчому саміті у готелі Marriott Marquis.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден оголосила, що на її великий жаль ініціатива президента, яка стосується безкоштовних муніципальних коледжів, не знайшла достатньої підтримки і не буде включена до жодного законопроекту про соціальні витрати, який намагаються ухвалити демократи в Конгресі.

Джилл Байден / Associated Press

Перша леді, яка викладає англійську мову та письменницьку майстерність у муніципальному коледжі Північної Вірджинії, сказала, що була «розчарована», коли стало зрозуміло, що план муніципального коледжу не може бути включений до бюджету.

Джилл Байден / Associated Press

Слід визнати, що Джілл мала під час виступу дуже ефектний вигляд. Вона одягла червону сукню з короткими рукавами та широким поясом на талії, золоті сережки та браслет із тонкого ланцюжка, який ми вже бачили на ній раніше.

Джилл Байден / Associated Press

Читайте також: