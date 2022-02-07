У червоній сукні та золотих прикрасах: ефектний вихід першої леді США

Виступ був досить драматичним.
Сьогодні, 7 лютого, Джілл Байден виступила на Національному законодавчому саміті у готелі Marriott Marquis.
Джилл Байден оголосила, що на її великий жаль ініціатива президента, яка стосується безкоштовних муніципальних коледжів, не знайшла достатньої підтримки і не буде включена до жодного законопроекту про соціальні витрати, який намагаються ухвалити демократи в Конгресі.
Перша леді, яка викладає англійську мову та письменницьку майстерність у муніципальному коледжі Північної Вірджинії, сказала, що була «розчарована», коли стало зрозуміло, що план муніципального коледжу не може бути включений до бюджету.
Слід визнати, що Джілл мала під час виступу дуже ефектний вигляд. Вона одягла червону сукню з короткими рукавами та широким поясом на талії, золоті сережки та браслет із тонкого ланцюжка, який ми вже бачили на ній раніше.
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