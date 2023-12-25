У червоній сукні та золотих прикрасах: шведська кронпринцеса Вікторія привітала всіх з Різдвом

На Святвечір, 24 грудня, шведська кронпринцеса Вікторія привітала всіх зі світлим святом – Різдвом Христовим.

46-річна спадкоємиця престолу прочитала у відео Різдвяне Євангеліє, трансляція проводилася на шведському телебаченні, але також його опублікували і в соцмережах королівської родини.

Різдвяне Євангеліє — це уривок з Біблії (Євангеліє від Луки 2:1–20), в якому розповідається про народження Ісуса і який зачитують у багатьох церквах і будинках під час різдвяних свят. Читання було записано у церкві Королівського палацу у Стокгольмі.

У відео Вікторія з'явилася у червоній сукні від бренду Victoria Beckham. Вбрання повністю не було видно, але це сукня довжини міді з рукавом "кажан". Доповнила вбрання кронпринцеса своєю улюбленою зачіскою з низьким пучком та золотими прикрасами.

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