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У червоній сукні та золотих прикрасах: королева Матильда відвідала церемонію
Бельгійська королева Матильда відвідала урочистий захід у Брюсселі.
Її Величність взяла участь у церемонії нагородження премій Baillet Latour Biomedical Award 2025.
Ця премія щорічно вручається від 2022 року перспективним молодим бельгійським дослідникам у галузі біомедичних наук. Цього року вона відзначає роботу молодого дослідника в галузі серцево-судинних і легеневих захворювань.
Королева Матильда приїхала на захід у червоній сукні, доповнивши образ великими золотими сережками, кількома золотими браслетами та годинником на зап’ясті. Вона зробила своє фірмове укладання та легкий денний макіяж.
«Королева вручає премію Baillet Latour Biomedical Award Кораліні Радермекер з @universitedeliege за її дослідження ролі нейтрофілів у здоровій легеневій тканині без патогенів.
Фонд Baillet Latour підтримує молодих дослідників, які проводять перспективні дослідження в галузі біомедичних наук у Бельгії. Премія Baillet Latour гарантує переможцеві фінансову підтримку в розмірі одного мільйона євро протягом п’яти років для його роботи», — йдеться у повідомленні королівського палацу Бельгії в Instagram.