У червоній сукні та золотих прикрасах: королева Матильда відвідала церемонію

Королева Матильда / © Getty Images

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Її Величність взяла участь у церемонії нагородження премій Baillet Latour Biomedical Award 2025.

Ця премія щорічно вручається від 2022 року перспективним молодим бельгійським дослідникам у галузі біомедичних наук. Цього року вона відзначає роботу молодого дослідника в галузі серцево-судинних і легеневих захворювань.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда приїхала на захід у червоній сукні, доповнивши образ великими золотими сережками, кількома золотими браслетами та годинником на зап’ясті. Вона зробила своє фірмове укладання та легкий денний макіяж.

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«Королева вручає премію Baillet Latour Biomedical Award Кораліні Радермекер з @universitedeliege за її дослідження ролі нейтрофілів у здоровій легеневій тканині без патогенів.

Королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Фонд Baillet Latour підтримує молодих дослідників, які проводять перспективні дослідження в галузі біомедичних наук у Бельгії. Премія Baillet Latour гарантує переможцеві фінансову підтримку в розмірі одного мільйона євро протягом п’яти років для його роботи», — йдеться у повідомленні королівського палацу Бельгії в Instagram.