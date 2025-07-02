У червоній сукні в горошок і з V-подібним вирізом: верховна представниця ЄС Кая Каллас на діловій зустрічі

Кая Каллас / © Associated Press

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Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зустрілася у Брюсселі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Кая Каллас / © Associated Press

Каллас з’явилася на зустрічі в жіночному аутфіті. На ній була червона сукня міді з принтом polka dot, короткими рукавами-ліхтариками і V-подібним вирізом.

Кая Каллас / © Associated Press

Вбрання Кая скомбінувала з червоними туфлями на широких стійких підборах. Вона злегка нафарбувала вії, прикрасила вуха сережками-цвяшками, шию — ланцюжком з підвіскою, а руки — годинником і делікатним браслетом.

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Кая Каллас / © Associated Press

Нагадаємо, Кая Каллас під час круглого столу міністрів закордонних справ ЄС постала у світлій блузці з вирізом і темно-синій спідниці-олівці.