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У червоній сукні в горошок і з V-подібним вирізом: верховна представниця ЄС Кая Каллас на діловій зустрічі
Головна дипломатка ЄС у вбранні з принтом polka dot постала на зустрічі.
Експрем’єр-міністерка Естонії, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зустрілася у Брюсселі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
Каллас з’явилася на зустрічі в жіночному аутфіті. На ній була червона сукня міді з принтом polka dot, короткими рукавами-ліхтариками і V-подібним вирізом.
Вбрання Кая скомбінувала з червоними туфлями на широких стійких підборах. Вона злегка нафарбувала вії, прикрасила вуха сережками-цвяшками, шию — ланцюжком з підвіскою, а руки — годинником і делікатним браслетом.
Нагадаємо, Кая Каллас під час круглого столу міністрів закордонних справ ЄС постала у світлій блузці з вирізом і темно-синій спідниці-олівці.