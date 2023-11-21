У червоній сукні й оксамитових туфлях: ефектний вихід прессекретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Перед журналістами вона постала в ефектному луку. На Карін була червона сукня міді з пікантним вирізом і тканинним поясом на талії. Вбрання добре сиділо на її стрункій фігурі. Сукню вона скомбінувала з оксамитовими бежевими туфлями на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Свій образ Жан-П’єр доповнила фірмовою зачіскою з кучерями, макіяжем із персиковими тінями, перлинними сережками-пусетами і перлинним намистом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр відвідала мюзикл у Нью-Йорку. Там вона постала у рожевих штанях, рожевому жакеті і сірій смугастій сорочці цікавого крою.

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