У червоній сукні з баскою і капелюсі: гарна принцеса Софія приїхала на модну виставку

Принцеса Софія

Принцеса Софія надала кілька своїх капелюхів для нової виставки моди. Мати чотирьох дітей разом із сестрою короля Карла XVI Густава принцесою Крістіною відкрила нову виставку «Hat Couture» у Королівській палаті зброї в Стокгольмі.

Софія мала сяйливий вигляд у червоній сукні з оксамитовим обідком на голові та туфлях-човниках, з гарною зачіскою і макіяжем. Вона надала кілька своїх капелюхів для виставки, зокрема жовтий солом’яний убір від Джоанн Едвардс, який вона надівала на молебень 2023 року на честь 50-річчя свого свекра на престолі, а також рожевий капелюх, у якому вона була на хрещенні принца Ніколаса, сина принцеси Мадлен, 2015 року.

Крім головних уборів Софії та Крістіни, на виставці представлені й інші капелюхи, які носили члени королівської сім’ї Швеції «від середини XX століття до 2000-х років».