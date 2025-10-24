ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні з баскою і капелюсі: гарна принцеса Софія приїхала на модну виставку

Дружина шведського принца Карла Філіпа відвідала нову виставку у Стокгольмі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Софія

Принцеса Софія

Принцеса Софія надала кілька своїх капелюхів для нової виставки моди. Мати чотирьох дітей разом із сестрою короля Карла XVI Густава принцесою Крістіною відкрила нову виставку «Hat Couture» у Королівській палаті зброї в Стокгольмі.

Софія мала сяйливий вигляд у червоній сукні з оксамитовим обідком на голові та туфлях-човниках, з гарною зачіскою і макіяжем. Вона надала кілька своїх капелюхів для виставки, зокрема жовтий солом’яний убір від Джоанн Едвардс, який вона надівала на молебень 2023 року на честь 50-річчя свого свекра на престолі, а також рожевий капелюх, у якому вона була на хрещенні принца Ніколаса, сина принцеси Мадлен, 2015 року.

Крім головних уборів Софії та Крістіни, на виставці представлені й інші капелюхи, які носили члени королівської сім’ї Швеції «від середини XX століття до 2000-х років».

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie