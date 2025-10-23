- Дата публікації
У червоній сукні з білим коміром: новий яскравий образ Олени Зеленської
Перша леді записала відеозвернення до учасниць Українського жіночого конгресу.
Олена Зеленська звернулася у форматі онлайн до учасниць Українського жіночого конгресу — 2025. Захід присвячений історіям жінок, чия сміливість щодня змінює Україну.
«Коли бачимо, як жінки змінюють професії — монтують сонячні електростанції, опановують станки, збирають дрони, керують важким транспортом, — чи йдеться тільки про нові обов’язки, яких додала війна, чи ще й про самореалізацію? На мій погляд, коли людина робить сміливий свідомий крок, вона завжди робить його назустріч собі. Бути собою — не щось стале. Це завжди розвиток», — сказала дружина президента.
На відео Зеленська постала у красивому яскравому образі. На ній була елегантна червона сукня приталеного силуету з червоним широким поясом, який підкреслив її талію. Вбрання мало акцентний білий заокруглений комір і білі манжети.
Олена зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж у ніжних відтінках і завершила лук золотими сережками-пусетами.
