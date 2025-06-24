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У червоній сукні з глибоким вирізом на декольте: принцеса Інгрід Олександра відвідала банкет на честь візиту президента Макрона та його дружини Бріжит
Норвезькі монархи приймали в Осло президентське подружжя Франції.
Президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину Бріжит Макрон вітали кронпринц Норвегії Гокон, його дружина кронпринцеса Метте-Маріт та їхня старша дочка та майбутня королева — принцеса Інгрід Олександра.
Тепла зустріч відбулася в Королівському палаці в Осло, а далі був банкет. Кронпринцеса Метте-Маріт з'явилася на ньому в білому одязі, в руках тримала маленький клатч, а її голову вінчала діамантова тіару. Також Метте-Маріт одягла сережки з діамантами, на ній було кілька орденів, волосся розпущене та легкий макіяж на обличчі.
Її дочка принцеса Інгрід Олександра виглядала чудово в червоній сукні з глибоким декольте і невеликим шлейфом, маленькою сумкою, яку тримала в руках, на голові у неї була тіара з перлами та діамантами, у вухах сережки-висячки з діамантами, а на грудях було прикріплено орден.
Учора вдень, нагадаємо, принцеса Інгрід Олександра разом із батьком кронпринцем Гоконом зустрічала президентське подружжя Франції в Осло.