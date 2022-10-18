У червоній сукні з кейпнакидкою: красива королева Летиція на прийомі у Німеччині

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр та його дружина Ельке Бюденбендер вчора вдень приймали у себе в гостях у палаці Бельв'ю в Берліні короля Іспанії Філіпа VI та його дружину королеву Летицію.

Королева Летиція та король Філіп VI в Німеччині / Фото: Associated Press

А ввечері організували для них прийом у президентському палаці Бельв'ю.

На вечірньому прийомі 50-річна королева Летиція з'явилася в червоній сукні з кейпнакидкою від Stella McCartney, яка раніше вже одягала з нагоди дня народження короля Нідерландів Віллема-Олександра 2017 року в Гаазі.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Цю сукню зі старої колекції, вартістю 2764 доларів королева поєднувала із золотим клатчем, дорогоцінним браслетом з червоним камінням на зап'ясті, а також сережками-висячками з таким самим камінням. Летиція мала вечірню зачіску і насичений вечірній макіяж.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп був у чорному смокінгу, жилеті, білій сорочці та штанах. Також на ньому була краватка-метелик і ідеально начищені туфлі.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр також одягнув чорний костюм на прийом, а його дружина Ельке Бюденбендер була в чорних туфлях-човниках і з великим кольє на шиї. Перша леді Німеччини доповнила образ лаконічною зачіскою та макіяжем.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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