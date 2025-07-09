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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1172
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У червоній сукні з кейпом і улюбленій тіарі свекрухи: принцеса Кейт відвідала урочистий банкет

Принц і принцеса Уельські відвідали державний банкет у Віндзорському замку, організований на честь президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Раніше вдень Кейт і Вільям зустріли гостей з Франції на базі ВПС Нортголт, де принцеса з’явилася в елегантному пудровому аутфіті від Christian Dior, капелюсі від Jess Collett, туфлях-човниках із замші, перлинних сережках принцеси Діани та перлинним намистом королеви Єлизавети II.

На вечірньому бенкеті Кейт з’явилася в червоній максісукні створеній Сарою Бертон для Givenchy з кейпом і струмливим подолом, в руках у принцеси був невеликий клатч, теж Givenchy, а вечірній образ доповнювали сережки-люстри Greville, тіара «Вузлики кохання» принцеси Діани та Орден королівської родини.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Принц Вільям був у смокінгу, як і решта чоловіків королівської родини.

На офіційній сторінці Уельських в Instagram опублікували фотографію пари, зроблену цього вечора.

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

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