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У червоній сукні з оголеним плечем: королева Матильда виблискувала на концерті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У червоній сукні з оголеним плечем: королева Матильда виблискувала на концерті

Ельке Бюденбендер та королева Матильда / Фото: Getty Images

Король і королева Бельгії провели час на концерті, а компанію їм склало президентське подружжя Німеччини.

Королева Матильда в розкішній червоній сукні, розшитій стразами, з'явилася на концерті в Бельгії. Організований захід був на честь Франка-Вальтера Штайнмайєра, президента Федеративної Республіки Німеччина та першої леді Ельке Бюденбендер.

Свій вечірній образ королева Матильда доповнила маленьким сріблястим клатчем, сережками-люстрами та браслетом на зап'ясті. Вечірнє укладання та макіяж доповнювали образ.

Король Філіп, королева Матильда з президентським подружжям Німеччини / © Getty Images
Король Філіп, королева Матильда з президентським подружжям Німеччини / Фото: Getty Images

Перша леді Німеччини прибула на концерт у чорній вечірній сукні, яка також переливалася кількома смужками страз, у неї на шиї було намисто із чорних каменів, у вухах сережки-висячки, а макіяж та зачіска завершували образ.

Чоловіки обрали для виходу класичні чорні костюми у поєднанні з білими сорочками та краватками-метеликами.

Ельке Бюденбендер та королева Матильда / © Getty Images
Ельке Бюденбендер та королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно король та королева Бельгії представили свою різдвяну листівку.

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Дата публікації
Перегляди
175
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