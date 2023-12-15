У червоній сукні з оголеним плечем: королева Матильда виблискувала на концерті

Король і королева Бельгії провели час на концерті, а компанію їм склало президентське подружжя Німеччини.
Королева Матильда в розкішній червоній сукні, розшитій стразами, з'явилася на концерті в Бельгії. Організований захід був на честь Франка-Вальтера Штайнмайєра, президента Федеративної Республіки Німеччина та першої леді Ельке Бюденбендер.
Свій вечірній образ королева Матильда доповнила маленьким сріблястим клатчем, сережками-люстрами та браслетом на зап'ясті. Вечірнє укладання та макіяж доповнювали образ.
Перша леді Німеччини прибула на концерт у чорній вечірній сукні, яка також переливалася кількома смужками страз, у неї на шиї було намисто із чорних каменів, у вухах сережки-висячки, а макіяж та зачіска завершували образ.
Чоловіки обрали для виходу класичні чорні костюми у поєднанні з білими сорочками та краватками-метеликами.
Нагадаємо, нещодавно король та королева Бельгії представили свою різдвяну листівку.
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