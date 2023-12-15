У червоній сукні з оголеним плечем: королева Матильда виблискувала на концерті

Король і королева Бельгії провели час на концерті, а компанію їм склало президентське подружжя Німеччини.

Королева Матильда в розкішній червоній сукні, розшитій стразами, з'явилася на концерті в Бельгії. Організований захід був на честь Франка-Вальтера Штайнмайєра, президента Федеративної Республіки Німеччина та першої леді Ельке Бюденбендер.

Свій вечірній образ королева Матильда доповнила маленьким сріблястим клатчем, сережками-люстрами та браслетом на зап'ясті. Вечірнє укладання та макіяж доповнювали образ.

Король Філіп, королева Матильда з президентським подружжям Німеччини / Фото: Getty Images

Перша леді Німеччини прибула на концерт у чорній вечірній сукні, яка також переливалася кількома смужками страз, у неї на шиї було намисто із чорних каменів, у вухах сережки-висячки, а макіяж та зачіска завершували образ.

Чоловіки обрали для виходу класичні чорні костюми у поєднанні з білими сорочками та краватками-метеликами.

Ельке Бюденбендер та королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно король та королева Бельгії представили свою різдвяну листівку.

Читайте також: