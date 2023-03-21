У червоній сукні з перфорацією: ефектна Джилл Байден на заході у Білому домі

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден взяли участь у святкуванні Наврузи у східній кімнаті Білого дому. Це свято приходу весни і Нового року за астрономічним сонячним календарем у іранських і тюркських народів.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для такої події перша леді обрала ефектний аутфіт. Вона одягла цікаву червону сукню міді з перфорацією у формі літер.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл зробила гарне укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками-кулями. На руках у неї був золотий годинник, браслети золоті та із бісеру, а на шиї – підвіски на ланцюжках. Французький манікюр завершив лук місіс Байден.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джо Байден у День святого Патрика з'явився у Білому домі у зеленій краватці з трилисником і шкарпетках у зелений горошок.

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