У червоній сукні з пікантним декольте і на шпильках: новий вихід прессекретаки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр прийшла на черговий брифінг у Вашингтоні у яскравому образі.

Карін одягла червону рельєфну сукню за коліна і з короткими рукавами. Вбрання мало комір і пікантне декольте.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Аутфіт прессекретарка доповнила улюбленими оксамитовими бежевими туфлями на шпильках і з ремінцями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П’єр, як завжди, була з об'ємними кучерями і макіяжем із персиковими тінями. Вуха вона прикрасила золотими овальними сережками з камінням, а руку – срібним браслетом. Світло-бежевий манікюр завершив її лук.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до преси у штанному костюмі і блузці з пікантним вирізом.

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