У червоній сукні з пікантним декольте: велика герцогиня Стефанія на новорічному прийомі
Будинок Великого Герцога Люксембурзького Гійома поділився новим відео із новорічного прийому.
Велика герцогиня Стефанія та великий герцог Гійом з’явилися на бенкеті в урочистих шатах. На герцогині була червона максісукня з глибоким вирізом на декольте і плісованою спідницею. Вона підібрала до образу золоту прикрасу на шиї у вигляді тіари, масивне кольє та сережки-висячки, схоже, що весь гарнітур був з одного комплекту. Світле волосся Стефанія зібрала в низьку зачіску та зробила легкий макіяж.
Її чоловік великий герцог Гійом був одягнений у військову форму, і вони обоє були з орденами на жовтих стрічках.
У жовтні 2025 року, нагадаємо, великий герцог Анрі передав трон своєму старшому синові Гійому, ми показували раніше, як тоді відбулася церемонія зречення.