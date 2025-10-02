У червоній сукні з поясом: дружина прем'єр-міністра Великої Британії у яскравому образі з’явилася на конференції

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер взяли участь у щорічній конференції Лейбористської партії в Ліверпулі. Кір виступив зі своєю програмною промовою перед аудиторією.

Вікторія з’явилася на заході у яскравому образі. На ній була червона сукня приталеного силуету з коміром, короткими рукавами і тканинним червоним поясом на талії.

Вона зробила гарне укладання з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і прикрасила руку золотим браслетом.

Кір був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку і темну краватку з принтом.

Нагадаємо, Вікторія Стармер на зустріч із подружжям Трампів одягла зелену сукню з квітковим принтом.