У червоній сукні з поясом: дружина прем'єр-міністра Великої Британії у яскравому образі з’явилася на конференції
Вікторія Стармер мала гарний і стрункий вигляд.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і його дружина Вікторія Стармер взяли участь у щорічній конференції Лейбористської партії в Ліверпулі. Кір виступив зі своєю програмною промовою перед аудиторією.
Вікторія з’явилася на заході у яскравому образі. На ній була червона сукня приталеного силуету з коміром, короткими рукавами і тканинним червоним поясом на талії.
Вона зробила гарне укладання з локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і прикрасила руку золотим браслетом.
Кір був одягнений у класичний темно-синій костюм, білу сорочку і темну краватку з принтом.
Нагадаємо, Вікторія Стармер на зустріч із подружжям Трампів одягла зелену сукню з квітковим принтом.