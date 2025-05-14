У червоній сукні з пишним подолом: принцеса Беатріс сходила на захід у ботанічний сад

Принцеса Беатріс / © Getty Images

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Організацію The Elephant Family було засновано братом королеви Камілли покійним Марком Шандом 2002 року.

Захід під назвою «Чудеса дикої природи: вечір мистецтва та охорони природи» було задумано як свято мистецтва та природи, а також як збір коштів для благодійної організації, яка співпрацює з експертами з охорони природи для вирішення проблем, з якими стикаються дика природа Азії та спільноти, що живуть поруч.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

На принцесі Беатріс була сукня-сорочка Rebecca Vallance яскраво-червоного кольору з пишним подолом та широким поясом на талії. Беатріс доповнила образ сережками Сhopard з етичного білого золота з діамантами та каблучкою з великим каменем на пальці. У неї було розпущене волосся та легкий макіяж на обличчі.

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Захід також відвідали король Чарльз та королева Камілла.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press