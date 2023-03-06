У червоній сукні з рукавами-рюшами: яскравий образ прессекретарки Байдена

Карін Жан-П’єр любить червоний колір, тому у її гардеробі є багато речей такого відтінку.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - провела черговий брифінг у Вашингтоні. Вона спочатку надала слово речнику Ради національної безпеки Джона Кірбі, а потім і сама виступила.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Перед журналістами прессекретарка з'явилася у яскравому аутфіті. Карін одягла червону сукню по фігурі, яка мала зав'язаний вузол на талії і короткі рукава з рюшами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Жан-П’єр доповнила улюбленими золотими сережками-цвяшками і кулоном-діамантом на тонкому ланцюжку. Вона зробила макіяж із акцентом на рожевій помаді і завершила лук молочним манікюром.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін вийшла до журналістів у білому топі і костюмі мандаринового кольору.

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