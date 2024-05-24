У червоній сукні з рюшами і декольте: прессекретарка Байдена в елегантному образі відвідала державну вечерю

Карін Жан-П’єр в обтислому вбранні з'явилася на офіційному заході.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр взяла участь у державній вечері з нагоди візиту до Вашингтона президента Кенії Вільяма Руто з дружиною Рейчел Руто.

Карін з'явилася там в елегантній обтислій корсетній червоній сукні до підлоги з фігурним декольте, бретельки якої були прикрашені різнокольоровими рюшами. Вбрання вона скомбінувала з чорними замшевими туфлями.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Жан-П’єр мала об'ємну зачіску з кучерями, макіяж із пишними віями, круглі сережки і золотий браслет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у лавандовій сукні і високих чоботах.

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