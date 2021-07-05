У червоній сукні з сексуальним декольте: Юлія Мендель приголомшила розкішним образом

Колишня речниця президента України знялася у новій фотосесії, в якій продемонструвала ефектний аутфіт.
Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, опублікувала в Instagram нове фото. На ньому вона постала у розкішному образі.
Юлія була одягнена у шовкову червону сукню довжини міді на тонких бретельках, з сексуальним декольте та розрізом ззаду. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.
Аутфіт Мендель доповнила зачіскою з локонами та макіяжем з акцентом на червоній помаді. Вона кокетливо позувала біля дзеркала із лампочками.
"Як думаєте, як назву книжку? Підказка: дуже відомий афоризм у сучасній політиці. За фото вдячна @katesench", - написала під знімком ексречниця.
Підписники Юлії у захваті від її луку.
"Розкішна", "Юля все гарніша і гарніша", "Ти така красива, о я забув, що хотів сказати", "Красуня", "Класне фото", - зазначили шанувальники Мендель у коментарях.
Нагадаємо, Юлія Мендель написала про себе книжку та зачитала з неї уривок.
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